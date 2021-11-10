Son dakika... Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı - Haberler
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Son dakika... Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Son dakika... Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Son dakika haberi... MALATYA'da, hafif ticari araç, servis minibüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

MALATYA'da, hafif ticari araç, servis minibüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı üzerinde ilerleyen Abdulkadir S. yönetimindeki 44 ACT 895 plakalı servis minibüsü, Volkan P. yönetimindeki 44 FK 772 plakalı yolcu otobüsü ve Mehmet Ö. idaresindeki 44 AJ 620 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Abdulkadir S. ile Volkan P. ve araçlarda bulunan Taner K., Dilek Ç., Gültekin A., Gökhan O. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştığı araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Abdulkadir S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika... Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Son dakika... Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Son dakika... Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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