Son dakika... Malatya'da terör propagandasına 1 gözaltı

Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Akçadağ ilçesinde sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli sahsa yönelik operasyon yapıldı.

İsmi açıklanmayan şahıs gözaltına alınırken, şahıs sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. - MALATYA

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