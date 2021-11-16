Son dakika... Malatya'da silahlı tehdit ve gasp iddiasıyla iki kişi tutuklandı

Malatya'da silahlı tehdit ve gasp olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde bir ticari takside meydana gelen silahlı tehdit ve gasp olayının şüphelilerini yakalamak için asayiş ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kovalamaca sonunda 3 şüpheliyi Boztepe Caddesi'nde olayda kullandıkları silahla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınan bir şüpheli serbest bırakıldı, adli mercilere sevk edilen iki şüpheli ise tutuklandı.???????

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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