Son dakika! Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel mahallesinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda av tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle yaralanan M.T, ile M.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesini kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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