Son Dakika | Malatya'da otomobilin çarptığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
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Son Dakika | Malatya'da otomobilin çarptığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Son Dakika | Malatya'da otomobilin çarptığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da geçen hafta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'da geçen hafta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İnönü Caddesi'nde 24 Haziran'da yolun karşısına geçmeye çalışırken B.E. idaresindeki 44 ACT 347 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sabiha Gül Soğancı (23), yaşam mücadelesini kaybetti.

Soğancı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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