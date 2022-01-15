Son dakika! Malatya'da kumar operasyonunda 5 kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler
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Son dakika! Malatya'da kumar operasyonunda 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Son dakika! Malatya'da kumar operasyonunda 5 kişi hakkında işlem yapıldı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kumar oynatıldığı tespit edilen Saray Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Kumar oynayan 4 kişi ile işletme sahibi hakkında işlem yapıldı.

Masada bulunan ve kumarda kullanıldığı düşünülen 675 lira muhafaza altına alındı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberleri... Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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