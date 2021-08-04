Malatya'da genç kadının feci ölümü
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Malatya'da genç kadının feci ölümü

Malatya'da genç kadının feci ölümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da üst geçitten atladıktan sonra aracın altında kalarak sürüklenen genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da üst geçitten atladıktan sonra aracın altında kalarak sürüklenen genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Malatya-Ankara karayolu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde bulunan üst geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Raziye Özcan (21) girdiği bunalım sonrası çıktığı üst geçitten aşağı atladı. Bu sırada yolda geçen bir aracın çarparak sürüklediği talihsiz kadın ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan genç kadın burada tedavi altına alındı. Hastanede tedavisine devam edilen genç kadın bugün doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Raziye Özcan'ın vefat haberi yakınlarını yasa boğarken, genç kadının cenazesinin bugün şehir mezarlığına defin edildiği öğrenildi.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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