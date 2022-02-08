Son dakika... Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
AA, Volkan Kaşik - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin Yeşilyurt ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
AA / Volkan Kaşik - Güncel