Son dakika... Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika... Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA, Volkan Kaşik - Güncel
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Son dakika... Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin Yeşilyurt ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Haber

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