Son dakika: Malatya'da düğün yolunda kaza: 12 yaralı
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Son dakika: Malatya'da düğün yolunda kaza: 12 yaralı

Son dakika: Malatya'da düğün yolunda kaza: 12 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Malatya'da düğüne gidenleri taşıyan midibüsün yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hafif yaralandı.

Malatya'da düğüne gidenleri taşıyan midibüsün yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Malatya - Kayseri karayolu Darende ilçesi Yazıköy mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, düğün için Siirt'ten gelerek İstanbul'a gidenleri taşıyan Seyithan İ. idaresindeki 56 BA 964 plakalı Ford Marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada, Lalihan A. (52), Gülsün A. (68), Sadiha A. (20), Mehmet Emin İ. (29), Mustafa A. (5), Zehra A. (6), Bedirhan A. (5), Abdullah A. (45), Habibe A.(37), Zehra A. (6), Abdurrahim A. (7), Cünetti D. ( 58) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika: Malatya'da düğün yolunda kaza: 12 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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