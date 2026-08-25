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Transferde yılın bombası! Ferdi Kadıoğlu Fener'e geri dönüyor

Transferde yılın bombası! Ferdi Kadıoğlu Fener'e geri dönüyor Haber Videosunu İzle
Transferde yılın bombası! Ferdi Kadıoğlu Fener'e geri dönüyor
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Fenerbahçe, Brighton'daki geleceği belirsizliğini koruyan eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu için pusuda bekliyor. İngiliz ekibinin ayrılığa izin vermesi halinde sarı-lacivertlilerin hemen masaya oturacağı, mali kaynağın hazır olduğu ve Ferdi'nin de geri dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

  • Fenerbahçe, Brighton'da forması giyen eski oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer durumunu yakından takip ediyor ve İngiliz kulübünün ayrılığa onay vermesi halinde transfer için masaya oturmaya hazır olduğu iddia ediliyor.
  • Fenerbahçe yönetiminin Ferdi transferini gerçekleştirebilecek mali kaynağı hazırladığı ve Brighton ile görüşmelere başlamaya hazır olduğu belirtiliyor.
  • Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun, Brighton'ın ayrılığına izin vermesi halinde yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı öne sürülüyor.

Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Brighton'daki geleceği merak konusu olan eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. İngiliz ekibinin ayrılığa onay vermesi halinde Fenerbahçe'nin transfer için masaya oturmaya hazır olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE BRIGHTON'DAN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Süper Lig ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden gündemine aldı.  Brighton'ın 26 yaşındaki milli futbolcuyla yollarını ayırmaya karar vermesi durumunda sarı-lacivertli yönetimin vakit kaybetmeden devreye gireceği iddia edildi.

MALİ KAYNAK HAZIR

Fenerbahçe yönetiminin Ferdi transferini gerçekleştirebilecek mali kaynağı hazırladığı ve Brighton ile görüşmelere başlamaya hazır olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin şu aşamada İngiliz ekibinin Ferdi hakkındaki kararını beklediği ifade edildi.

FERDİ DE GERİ DÖNMEYE SICAK

Transfer iddiasındaki en dikkat çekici detaylardan biri de Ferdi Kadıoğlu'nun tavrı oldu. Milli futbolcunun şartların oluşması halinde yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı öne sürüldü. Brighton'daki geleceğiyle ilgili gelişmeleri bekleyen Ferdi'nin, kulübünün ayrılığına izin vermesi halinde Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaşacağı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Madem geri alacaktınız niye sattınız, yabancı kuralı var diye mi almak istiyorsunuz diyeceğim de haberin asparagas olma ihtimali çok yüksek..

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