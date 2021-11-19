Son dakika... Malatya'da bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Malatya'da bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Son dakika... Malatya'da bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı

Son dakika gündem haberi: Malatya'da boşanma aşamasındaki bir kişi, eşi ve çocuklarını evde rehin aldı.

MALATYA (AA) - Malatya'da boşanma aşamasındaki bir kişi, eşi ve çocuklarını evde rehin aldı.

Merkez Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden H.U, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de olası bir operasyon için hazır bekletildiği bölgede, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Zanlının ikna edilebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Son dakika... Malatya'da bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı

Son dakika... Malatya'da bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı

Son dakika... Malatya'da bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title