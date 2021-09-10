Son Dakika | Malatya'da 3,5 kilo esrara 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre MALATYA'da, yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde 3 kilo 631 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde 3 kilo 631 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktasında otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada araca gizlenen 3 kilo 631 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.