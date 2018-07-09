Makinistlerin İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Sarsıntıyı Hissettik ve Frene Bastık

Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği trenin makinistlerin ifadelerine ulaşıldı. İfadelere göre, lokomotif, menfeze girince zemindeki boşluk nedeniyle tren sarsıldı. Makinistler, zeminle ilgili sorun olduğunu anlar anlamaz treni durdurmak için freni çekti. Makinistler, "Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık" dedi. 2 makinist ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

MAKİNİSTLER İFADELERİ ALINMAK ÜZERE SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili makinistler Halil Altınkaya ile Suat Şahin ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Makinistler ve tren şefi, kaza sonrasında Ankara'daki yetkililere de o anları anlattı.

RAYLARIN BİR MİKTAR SUYLA KAPLI OLDUĞUNU BELİRTTİLER

Edirne'den İstanbul'a giden tren, Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede saatte 100-110 kilometre hızla seyrediyordu. Makinistler, saat 17.00 sularında kazanın meydana geldiği menfeze yaklaştı. Makinistler Altınkaya ve Şahin, raylarda ve traverslerde olağanüstü bir durum görmedi. Yalnızca, kazaya neden olan bölgede rayların bir miktar suyla kaplı olduğunu belirttiler.

SARSINTIYI HİSSETTİK VE FRENE BASTIK

Lokomotif, menfeze girince zemindeki boşluk nedeniyle tren sarsıldı. Makinistler, zeminle ilgili sorun olduğunu anlar anlamaz treni durdurmak için freni çekti. Makinistler, "Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık" dedi.

5 VAGON SARSINTININ ETKİSİYLE RAYDAN ÇIKTI VE DEVRİLDİ

Lokomotif ve ardından gelen vagon menfezi geçti. Sonraki 5 vagon trenin ağırlığının da oluşturduğu güçlü sarsıntının etkisiyle raydan çıktı ve devrildi. Lokomotif ve birinci vagonun, frene basıldıktan sonra 120 metre daha gittiği belirtildi. Makinistler, tüm bunların saniyeler hatta saliseler içinde olduğunu kaydetti.

MAKİNİSTLER SERBEST BIRAKILDI

Tren faciası soruşturmasında 2 makinist ifadesi alındıktan sora serbest bırakıldı.