Son Dakika | Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu
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Son Dakika | Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu

07.02.2021 00:40 | Son Güncelleme: 07.02.2021 00:44
Son Dakika | Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu

Edinilen son dakika haberine göre KAYSERİ'de kimliği belirsiz şüphelinin tabanca ile rastgele açtığı ateş paniğe neden oldu.

KAYSERİ'de kimliği belirsiz şüphelinin tabanca ile rastgele açtığı ateş paniğe neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tabancadan çıkan kurşunlar bir evin duvarına isabet etti.

Olay saat 22.30'da Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi Atilla Özmen caddesinde meydana geldi. İddiaya göre mahalleye hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz bir şüpheli rastgele ateş ettikten sonra aracına binerek kaçtı. Paniğe neden olayda ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Tabancadan çıkan kurşunlar bir evin duvarına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ateş açan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


- Kayseri
Son Dakika | Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu
Son Dakika | Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu
Son Dakika | Magandanın havaya açtığı ateş paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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