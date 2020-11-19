Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti
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Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti

19.11.2020 09:19 | Son Güncelleme: 19.11.2020 09:26
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti

Müzisyen ve şarkıcı Şahan Dinç, evinin penceresindeyken bir maganda kurşunu gözüne isabet etti. Apar topar hastaneye kaldırılan genç şarkıcı sağ gözünü kaybetti.

Şair Ahmet Selçuk İlkan'a geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konseri'nde de eşlik eden müzisyen Şahan Dinç, İstanbul Kurtuluş'ta evinin penceresinde maganda ateşinin hedefi oldu.

"GÖZÜNÜN İÇİNDEKİ 3 PARÇA ÇIKARILAMADI"

Genç şarkıcının yaşadığı korkunç kazanın ardından açıklama yapan menajeri Harun Akbulut, "Şahan Dinç, iki gün önce Kurtuluş'taki evinin önünde çıkan silahlı kavgayı duyunca evinin penceresinden bakıyor ve o anda pompalı tüfekten çıkan saçmalar arkadaşımızın yüzüne isabet ediyor. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan Şahan, sağ gözünü kaybetti ve gözüne protez takıldı. Yüzünde ve vücudundaki saçma parçaları çıkartılmış ama gözünün içindeki üç parça riskli olduğu için alınmamış. Pandemi süreci olduğu için hastane, evde olmasının daha sağlıklı olacağını söylemiş. Kendisi bugün çıktı ve evde bitkin, ağrılı yatıyor" dedi.

Silahlı kavga ile ilgili adli işlemleri de başlatacağı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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