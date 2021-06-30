Son Dakika: LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
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Son Dakika: LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika: LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 26 Temmuz'da açıklanacak.

Liseye geçecek olan öğrencilerin girdiği LGS sınav sonuçları bugün itibariyle erişime açıldı. Günlerdir heyecanlı bekleyiş içinde olan öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebiliyor.

97 ÖĞRENCİ TÜM SORULARI DOĞRU YANITLADI

LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

SONUÇLAR 26 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Bu yılki LGS merkezi ve yerel yerleştirmelerde, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri kullanılmayacak. Sonuçlar ise 26 Temmuz'da açıklanacak.

Son Dakika: LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
LGS tercih başvuruları 5 Temmuz Pazartesi başlıyor
LGS tercih başvuruları 5 Temmuz Pazartesi başlıyor
Bu yılki LGS merkezi ve yerel yerleştirmelerde, '8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı' kriteri kullanılmayacak.
Bu yılki LGS merkezi ve yerel yerleştirmelerde, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri kullanılmayacak.
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Son Dakika: LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak - Haberler
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