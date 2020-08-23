Son dakika! Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Son dakika! Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Son dakika! Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
23.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:18

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akman idaresindeki 43 FK 020 plakalı otomobil, Tavşanlı-Tunçbilek kara yolu Kayarası köyü mevkisinde karşı yönden gelen Alper Pınar'ın kullandığı (24) 43 ABM 807 motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Hatice ve Hanife Akman yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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