Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Son dakika: Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Tombalacı" karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran usta oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

01.09.2020 00:13 | Son Güncelleme: 01.09.2020 00:58

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde "Tombalacı" lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, hayatını kaybetti
Haldun Boysan

HALDUN BOYSAN KİMDİR?

Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Haldun Boysan, Yengeç burcudur. Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır. Haldun Boysan 1.71 cm boyunda ve 89 kilodur. Gözleri kahverengi renktir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi, Egenin Hamsisi, Hercai ve Maria ile Mustafa dizilerinden hatırlayacağınız Haldun Boysan, başarılı bir oyunculuk performansı ile çok değerli bir sanatçıydı.

HALDUN BOYSAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Maria ile Mustafa

Kurtlar Vadisi

Sensiz Yaşayamam

Kapalıçarşı

Hesaplaşma

Beni Unutma

Benim Annem Bir Melek

Servet Avcısı

Kendi Okulumuza Doğru

Canım Ailem

Köprü

Dağlar Delisi

Kara Güneş

Hayat Türküsü

Kanlı Hesaplaşma/ Silahların Gölgesinde

Selena

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Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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Haber Yorumları (4)
THE: Vay be hababamın gittiği gibi vadinin konseyide bir bir gidiyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
XXX: Büyük sanatçıydı. Toprağı bol olsun
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
.EHMET: Toprağı bol olsun, ışıklar içinde uyusun kelimeleri Hristiyanlarin olulerine söylediği kelimelerdir. Ben musluman biliyorum. Allah rahmet eylesin
Yayından Kaldır
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