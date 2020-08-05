Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

05.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:16

İçişleri Bakan Yardımcısı ve bakanlık sözcüsü İsmail Çataklı, bilgilendirme toplantısında Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarındaki bilanço hakkında da konuştu.

KAZALARDA 60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatili süresince 29 ilde meydana gelen 44 ölümlü trafik kazasında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

26 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kadına karşı şiddet olaylarında Temmuz ayında 26 kadın yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Çataklı, Temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı.

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Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
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