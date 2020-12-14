Son dakika! Kumarhaneye çevrilen ofise baskın: 17 kişiye 70 bin TL ceza
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Son dakika! Kumarhaneye çevrilen ofise baskın: 17 kişiye 70 bin TL ceza

14.12.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:11
Son dakika! Kumarhaneye çevrilen ofise baskın: 17 kişiye 70 bin TL ceza

Son dakika haberleri... OSMANİYE'de bir iş merkezinde kumar oynandığı belirlenen ofise yapılan baskında 17 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 70 bin lira para cezası uygulandı.

OSMANİYE'de bir iş merkezinde kumar oynandığı belirlenen ofise yapılan baskında 17 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 70 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alibeyli Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, binanın 4'üncü katındaki ofise baskın yaptı. Ofiste kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden toplam 70 bin lira idari para cezası kesildi. Ofiste yapılan aramalarda ise 5 gram esrar, 15 deste iskambil kağıdı, 3 adet okey takımı, tombala oyun düzeneği, para yerine geçen 50 adet pul ve şans oyunu makinesi ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan işlem başlatıldı. Baskın anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Son dakika! Kumarhaneye çevrilen ofise baskın: 17 kişiye 70 bin TL ceza
Son dakika! Kumarhaneye çevrilen ofise baskın: 17 kişiye 70 bin TL ceza
Son dakika! Kumarhaneye çevrilen ofise baskın: 17 kişiye 70 bin TL ceza
Son dakika! Kumarhaneye çevrilen ofise baskın: 17 kişiye 70 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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