Son dakika... Kum ocağındaki taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Kum ocağındaki taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü

10.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:53

Son dakika gündem haberi... Karabük'ün Ovacık ilçesinde kum ocağındaki taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kum ocağındaki taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Abdullar köyü Saitler Mahallesi'ndeki kum ocağında çalışan Mustafa (51) ve Yunus Özdemir (41), tamir etmek için taş kırma makinesinin içine girdi.

Taş kırma makinesinin kapağının bir anda kapanmasıyla işçiler bulundukları yerde sıkıştı. Durumu gören diğer işçiler, iş makinesi yardımıyla kapağı kaldırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulundukları yerden çıkarılan Mustafa ve Yunus Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçilerin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Ovacık Kaymakamı Osman Kurt da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Son dakika... Kum ocağındaki taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü
Son dakika... Kum ocağındaki taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü
Son dakika... Kum ocağındaki taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü
Son dakika... Kum ocağındaki taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ Pervin Buldan Devlet Bahçeli
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mustafa Er Hakan Kutlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kum ocağındaki taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:09:16. #1.15#
title