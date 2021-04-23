Son dakika haberi | KIRKLARELİ - Sanatçı Candan Erçetin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip

Son dakika haber... Kırklarelili sanatçı Candan Erçetin, Lüleburgaz Belediyesinin katkıları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırladı.

Kırklarelili sanatçı Candan Erçetin, Lüleburgaz Belediyesinin katkıları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırladı.

"Sevgiyle Buluşan Sesler Projesi" kapsamında Kırklareli, İzmir, Çanakkale, Trabzon, Denizli ve Artvin'den 10 koro çevrim içi bir araya geldi.

Çocuklar, bulundukları kentlerin tarihi ve simgesel mekanlarında çevrim içi olarak Candan Erçetin ile "Bir Dünya Bırakın" şarkısını seslendirdi.

Yaklaşık bir ayda hazırlanan 5 dakikalık klip, Lüleburgaz Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı