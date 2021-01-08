Son dakika: Kulp'ta polis adaylarına ücretsiz kurs
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Son dakika: Kulp'ta polis adaylarına ücretsiz kurs

08.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:42
Son dakika: Kulp'ta polis adaylarına ücretsiz kurs

Bir son dakika haberine göre Kulp ilçesinde, Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan gençler için parkur kursu açıldı.

Kulp ilçesinde, Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan gençler için parkur kursu açıldı.

Kulp Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün iş birliğiyle açılan kursta, uzman eğitmenler tarafından sınavlara hazırlanan gençlere çeşitli eğitimler veriliyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, yaptığı açıklamada, ilçede polis adayları için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak İlçe Stadyumu ve spor salonunun kapılarını açtıklarını söylerdi.

Gençlere eğitimlerin profesyonel şekilde verildiğini aktaran Gözlet, "İlçemizde ilk defa açılan ücretsiz POMEM sınavına hazırlık kursumuzun yanı sıra gençlerimizin talepleri doğrultusunda imkanlarımız dahilinde farklı alanlarda da destek sunmaya hazırız. Kayıtları devam eden kurslarımıza ön lisans ve lisans mezunu gençlerimizi bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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