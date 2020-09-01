Son Dakika: Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mansur Yavaş görüşmesi başladı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Mansur Yavaş görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul ediyor.

PROJELERİNİ ERDOĞAN'A AKTARACAK

Görüşmede, Yavaş'ın Ankara'nın yaşadığı sorunları, yapılması gereken düzenlemeleri aktarması bekleniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşen Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, görüşmeye ilişkin bilgiler aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önceden randevulaşan Yavaş, belediyenin 11 projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracağını söyledi. Görüşmede belediyeye otobüs alımı için imzalanması gereken belgelerin de masada olduğu da belirtildi.

Diğer yandan 20 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçecek olan Ankapark'ın da gündeme geleceği belirtildi.