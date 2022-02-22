Son Dakika! Kremlin: Rusya hala diplomasiye açık, tanıma kararının tansiyonu düşüreceğine inanıyoruz

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde cumadan beri gerginlik ve tahliyeler sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buradaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıdığını duyurdu ve silahlı kuvvetlere burada barışı koruma misyonları icra etme talimatı verdi.

Donetsk ve Lugansk'tan talep üzerine tanıma kararı alan Putin bu adımın çok uzun süre önce atılması gerektiğini söyleyip Ukrayna'ya bölgedeki saldırganlıklarını durdurma çağrısı yaptı. Rusya'nın kararına başta ABD ve İngiltere olmak üzere bir dizi ülkeden yanıt geldi, Moskova'ya yaptırım uygulanacağı açıklandı.

UKRAYNA, DÜNYADAN YARDIM İSTEDİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise bugün tüm dünyaya çağrıda bulundu. Zelenski, "Acil yardıma ihtiyacımız var. Büyük bir trajedi ile karşı karşıyayız. Artık ne yapmalıyız, sadece bakmalı mısınız yoksa bize yardım mı etmelisiniz? NATO'da olup olmamamız fark etmez bize yardımcı olmalısınız. Bugün sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa bir tehditle karşı karşıya. Bizim askerlerimiz yarın sizi de koruyacak.

"KARARIMIZ, TANSİYONU DÜŞÜRECEK"

Kremlin'den yapılan açıklamada ise diplomasi yollarının hala açık olduğu belirtildi. Açıklamada, "Rusya hala diplomasiye açık. Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tanınma kararının tansiyonu düşüreceğine inanıyoruz." ifadeleri yer aldı. Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi sorusunu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov ise " Tüm kontaklar açık" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEKİ DURUMA GÖRE ASKER GÖNDERECEKLER

Peskov, Rusya askeri güçlerinin Donbass'a girdikleri yönündeki açıklamalara ilişkin, Rus güçlerinin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine girdiklerine dair bir bilgisi olmadığını belirtti. Peskov, bu cumhuriyetlere asker gönderme kararını, bölgede durumun nasıl gelişeceğine bağlı olarak alacaklarını kaydetti.