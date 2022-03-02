Son Dakika! Rusya ve Ukrayna bu akşam ikinci müzakere görüşmesini yapacak

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan savaş 7. gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna'nın birçok kentinde saldırılar devam ederken, iki ülke heyetleri pazartesi günü Belarus sınırında müzakereler için bir araya gelmişti. 6 saat süren toplantının ardından gözler bugün gerçekleşmesi beklenen ikinci toplantıya çevrilmişti.

KREMLİN: HEYETİMİZ UKRAYNALILARI BEKLEYECEK

Rus ajansları bu sabah ilk olarak toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Müzakerelerin ertelenmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Ukrayna tarafının müzakerelere geleceğini ve müzakerelerin başarılı olacağını umuyoruz. Bir tahminde bulunmayacağım, geleceği görme kabiliyetine sahip değilim. Öncelikle Ukrayna tarafının gelip gelmeyeceğini öngörmeye çalışmak önemli. Bunun olacağını umuyoruz. Heyetimiz bugün gece saatlerine kadar Ukraynalı müzakerecileri yerinde beklemeye devam edecek. Heyetimiz bu akşam görüşmeleri sürdürmeye hazır" dedi.

BU AKŞAM GÖRÜŞECEKLER

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerin ikinci turunun bugün gerçekleşeceği duyuruldu.