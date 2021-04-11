Son Dakika | Kraliçe II. Elizabeth, Prens Philip'in ölümünden dolayı derin bir üzüntü içinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Kraliçe II. Elizabeth, Prens Philip'in ölümünden dolayı derin bir üzüntü içinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kraliçe II. Elizabeth, Prens Philip'in ölümünden dolayı derin bir üzüntü içinde

Son dakika gündem haberine göre İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew, babası Prens Philip'in ölümünden sonra annesi Kraliçe Elizabeth'in derin bir üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu
Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew, babası Prens Philip'in ölümünden sonra annesi Kraliçe Elizabeth'in derin bir üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, babası Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından kraliçenin "derin bir üzüntü içinde" olduğunu ifade etti. Prens Philip'in ölümünün kraliçenin hayatında "büyük bir boşluk" meydana getirdiğini söyleyen Prens Andrew, "Ne kadar kişi kendini buna hazırlamaya çalışırsa çalışsın yine de hepimiz için korkunç bir şok" dedi.

Prens Andrew, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in muhtemelen herkesten daha fazla üzüntülü olduğunu belirterek, "ailenin en yakın üyeleri olarak" kraliçenin yanında olduklarını açıkladı.

"Ulusumuzun büyükbabasını kaybettik"

Prens Andrew, babası Prens Philip'in ölümünün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarının duyduğu üzüntüyü hatırlattığını ifade ederek, "Ulusumuzun büyükbabasını kaybettik" dedi. Babasının "olağanüstü bir adam" olduğunu ifade eden Prens Andrew, "Onu bir baba olarak sevdim. Bir problemin olsa o hep çok sakindi. Her zaman gidip konuşabileceğin biriydi" dedi.

Prens Charles ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, babasının "çok sevilen ve takdir edilen bir şahsiyet" olduğunu ifade etmişti.

Prens Philip'in cenaze töreni halka kapalı olacak

Edinburgh Dükü olan Prens Philip, geçtiğimiz cuma günü 99 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Philip'in cenaze töreninin ise 17 Nisan Cumartesi günü Windsor Kalesi'nde Covid-19 salgını nedeniyle halka kapalı şekilde yapılacağı duyuruldu. Tören başlamadan önce St. George Şapeli'nde Prens Philip için saygı duruşu yapılacağı ve törenin ulusal televizyonlarda yayınlanacağı belirtildi. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kraliçe II. Elizabeth, Prens Philip'in ölümünden dolayı derin bir üzüntü içinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 17:46:45. #1.16#
title