Son Dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
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Son Dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! KPSS-2021 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecekler.

ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

SONUÇLAR, ÖSYM'NİN SİTESİNDE

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

Son Dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (1)
MEHMET YALÇIN: Kurban gelir payın yoktur Haftan yoktur, ayın yoktur Ankara'da dayın yoktur Mamudo kurban niye doğdun? Mamudo kurban niye doğdun?
Cevap Yaz 2 31 Yayından Kaldır
500
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