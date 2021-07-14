Son Dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika! KPSS-2021 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecekler.

ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

SONUÇLAR, ÖSYM'NİN SİTESİNDE

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.