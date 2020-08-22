Son dakika! Kozan'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesi Gedikli Mahallesi'nde saat 18.00 sularında Fatih Demirel yönetimindeki 80 KC 934 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilden fırlayan Songül Özkan olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Fatih Demirel ağır yaralı olarak çıkarıldığı araçtan Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA