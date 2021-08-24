Son dakika: Kovid-19'a yakalanan Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Kovid-19'a yakalanan Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Kovid-19'a yakalanan Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kazakistan'ın ve Türk dünyasının ilk astronotu olarak tanınan Toktar Aubakirov'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kazakistan'ın ve Türk dünyasının ilk astronotu olarak tanınan Toktar Aubakirov'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kazinform'un haberine göre, 21 Ağustos'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Aubakirov, bugün başkent Nur Sultan'daki Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Aubakirov'un sağlık durumunun iyi olduğu ve Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptırdığı öğrenildi.

Toktar Aubakirov, 2 Ekim 1991'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyuz TM-13 uzay aracı ile uzaya çıkan Türk dünyasının ilk astronotu olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın Taşıyacak
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın Taşıyacak
Suriyeli genç, 'Bavulunu topla' yorumuna oynayarak yanıt verdi: Biz sizi göndereceğiz
Suriyeli genç, "Bavulunu topla" yorumuna oynayarak yanıt verdi: Biz sizi göndereceğiz
Kabil'deki 229 Türk vatandaşı daha 'uçan kale' ile tahliye edildi
Kabil'deki 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" ile tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Deniz Akkaya Burak Özçivit
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika: Kovid-19'a yakalanan Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 16:29:51. #1.16#

title