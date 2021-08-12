Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçen yeni illerimiz oldu
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Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçen yeni illerimiz oldu

Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçen yeni illerimiz oldu
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Koronavirüsle mücadele ülke genelinde devam ediyor. Sağlım Bakanı Koca, risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun'un da mavi kategoriye geçtiğini belirtti. 4 il ile birlikte düşük riskli iller sayımız 21'e yükseldi.

Pandemide koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılanma ülke genelide devam ediyor. Aşılama oranlarının yüksek olduğu yerlerde vaka sayılarının düşük olduğuna önemle dikkat çeken Koca, risk haritasına göre Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun'un mavi kategoriye girdiğini açıkladı. Böylelikle düşük riskli illerin sayısı 21 oldu.

BAYBURT VE AĞRI TURUNCU İLLER ARASINDA

Bakan Koca'nın açıklamalarına göre, Bayburt ve Ağrı yüzde 55'in üzerine çıkan ilk doz aşılama oranlarıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI HARİTASI

Bakan Koca ayrıca 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında 100 bin kişide illere göre haftalık vaka sayısını da paylaştı. Buna göre, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Siirt 974,40 ile başı çekiyor. Haritaya göre her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 182,21; İzmir'de 65,85 ve Ankara'da ise 184,58 oldu.

Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçen yeni illerimiz oldu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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