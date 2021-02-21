Yola fırlayan köpeği kurtarmak isteyen çocuğa araba çarptı

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İstanbul'da Haramidere TEM Bağlantı yolu mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, 8 yaşındaki Kerim Doğan, TEM Bağlantı yolu üzerinde köpeğin yola çıktığını görmesi üzerine yola fırladı. Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, yola çıkan çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı. Çocuğun hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu ayakkabısı da yola fırlayan 8 yaşındaki Doğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"KÖPEĞİ KURTARMAK İÇİN YOLA FIRLADI"

Feci kazaya tanık olan 8 yaşındaki Kerim Doğan'ın kuzeni gözyaşları içinde olay anını anlattı. Çim alanda oyun oynadıklarını kaydeden yaralı çocuğun kuzeni, "Köpek yola fırlayınca Kerim yola fırladı. O da peşinden koştu. Yoldan geçen bir araba da çarparak kaçtı" dedi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan aracın tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı