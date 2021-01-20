Son dakika: Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 6 zanlı adliyede
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Son dakika: Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 6 zanlı adliyede

20.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:31
Son dakika: Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 6 zanlı adliyede

Gelen son dakika haberine göre Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen bıçaklı ve sopalı kavgaya karıştıkları belirlenen şüpheliler Ali Şan B. (65), oğulları Yaşar B. (44), Muhammet B. (34), Hüseyin B. (37) ile Ahmet A. ve Gökhan Nur K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olay

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde iki gün önce, pazarcı esnafı arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmış, olayda ikisi ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Alacak meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen kavganın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Kurul (19), dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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