Son dakika: Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 6 zanlı adliyede

Gelen son dakika haberine göre Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.