Son dakika... Kömür sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti
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Son dakika... Kömür sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti

17.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:57
Son dakika... Kömür sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti

Son dakika haberler... MANİSA'nın Akhisar ilçesinde bedensel engelli Mustafa Akyüz (50), evinde kömür sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde bedensel engelli Mustafa Akyüz (50), evinde kömür sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti.

Akhisar'a bağlı Dağdere Mahallesi'nde yalnız yaşayan bedensel engelli Mustafa Akyüz'e ait 2 katlı evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangın kısa sürede evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren  çalışmayla söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından eve giren itfaiye ekipleri, Akyüz'ün cansız bedenini buldu. Akyüz'ün cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa
Son dakika... Kömür sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika... Kömür sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika... Kömür sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika... Kömür sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

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