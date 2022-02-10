Son dakika: Kolombiya'da askeri tesise yönelik motosikletli bombalı saldırıda 2 kişi öldü

Kolombiya'da, askeri bölgede bir taburun girişinde patlayıcı yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meta yönetim bölgesine bağlı Granada kasabasında bulunan 21 Nolu Piyade Taburu girişinde, patlayıcı yüklü bir motosiklet infilak ettirildi.

Saldırıda 1 asker ile 1 sivil yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Granada Belediye Başkanı Fredy Hernan Perez, saat 09: 00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirterek, "Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm önlemleri alıyoruz." dedi.

Savunma Bakanı Diego Molano, Twitter hesabından saldırıya tepki göstererek, "Olayın sorumluları yakalanacak. Saldırıya en güçlü şekilde karşılık vereceğiz. Tüm Kolombiya kamu gücünü desteklemeli." ifadesini kullandı.

Sosyal medyadan saldırıyla ilgili çok sayıda görüntü paylaşıldı.

Son saldırı

Kolombiya'da en son 28 Ocak'ta Venezuela sınırı yakınlarındaki askeri üslere eş zamanlı düzenlenen bombalı saldırılarda 1 asker ölmüş, 3 asker ağır yaralanmıştı.

Saldırıyı silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üstlenmişti.