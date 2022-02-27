Son Dakika | KOCAELİ -Tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Son Dakika | KOCAELİ -Tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

AA, Fahri Haner - Güncel
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Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde tabancayla karnından vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki kadın, hastanede tedavi altına alındı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde tabancayla karnından vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle'de bir evden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve giren ekipler, S.D'yi (26) karnından tabancayla yaralanmış halde buldu.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen S.D, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

S.D'nin yaralanmasıyla ilgili araştırma devam ediyor

Son Dakika | KOCAELİ -Tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | KOCAELİ -Tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | KOCAELİ -Tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

AA / Fahri Haner - Güncel

Araştırma, Kocaeli, Gölcük, Silah, Güncel, Haberler

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