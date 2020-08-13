Son dakika! Kocaeli'de jandarmaları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı (1)
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Son dakika! Kocaeli'de jandarmaları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı (1)

Son dakika haberi: KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, jandarmaların bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı.

Son dakika! Kocaeli'de jandarmaları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı (1)
13.08.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:35
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, jandarmaların bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 10'un üzerinde kişi yaralandı.

Kaza, Körfez Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Jandarmaları taşıyan 41 KL 239 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi geldi. Vatandaşlar, yaralanan jandarmaları araçtan çıkardı. Yaralılar yere yatırılırken, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralanan jandarmaların güneşten etkilenmemesi için çevredekiler üzerlerine çarşaf tuttu. Kazada iki araçtaki 10'un üzerindeki kişinin yaralandığı öğrenildi.


- Kocaeli

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Kaynak: DHA

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