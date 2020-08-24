Son dakika... Kocaeli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Halıdere mevkisindeki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmasına helikopter de destek veriyor.

Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, AK Parti milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ile Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA