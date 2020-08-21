Son dakika! KOCAELİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisinden ötürü 112 yaşında Ak Parti'ye üye oldu Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisinden ötürü 112 yaşında Ak Parti'ye üye olduKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 112 yaşındaki Güllü Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinden ötürü Ak Parti'ye üye oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisinden ötürü 112 yaşında Ak Parti'ye üye oldu

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 112 yaşındaki Güllü Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinden ötürü Ak Parti'ye üye oldu.

Çayırova ilçesinde çocukları ve torunları ile birlikte yaşayan Güllü Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinden dolayı Ak Parti'nin yurt genelinde başlattığı üyelik kampanyasına katıldı. Partiye üye olan Güllü nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülke için yaptıklarından dolayı hakkının ödenmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini anlatan Güllü nine, 'Arkadaşlarının da, senin de gözlerinden öperim başkanım. Arkadaşlarına da, sana da çok selam yolluyorum. Onun çok seveni var. Ben ölsem. Mezardan, Allah bana izin verirse, kalkar gelir, Tayyip'e oyumu veririm. Sonra yine gider yerime yatarım. Ben Tayyip için olan çapamı sallarım. Çünkü vatana iyilik etti. Çünkü iyilik etti vatana, hizmet etti vatana. 7 minareli cami yaptırdı. Nerelere köprüler yaptırdı. Onun emekleri ödenmez" dedi.

Güllü nineye üyelik belgesini teslim eden Ak Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Kara, 'Ak Partimiz milletimizin partisidir. Bugüne kadar partimize her kesimden, her yaştan vatandaşımız teveccüh etmiştir. 112 yaşındaki teyzemizin de, başlatmış olduğumuz üyelik kampanyasında partimize üye olması bize ayrı bir güç kattı. Ayrı bir moral verdi. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi daha da hırslandırdı. Teyzemize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah sağlık, sıhhat versin" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA