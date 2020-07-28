Son dakika... Koç Üniversitesi Hastanesi'nden online "Arkadaşım Diyabet" kampı Gelen son dakika haberlerine göre Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrin ve Diyabet Kliniği ile Diyabetli Çocuklar Vakfı tarafından hayata geçirilen "Arkadaşım Diyabet" Çocuk ve Aile Kampı, bu yıl 16-21 Ağustos tarihleri arasında online platformlarda gerçekleştirilecek.

Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrin ve Diyabet Kliniği ile Diyabetli Çocuklar Vakfı tarafından hayata geçirilen "Arkadaşım Diyabet" Çocuk ve Aile Kampı, bu yıl 16-21 Ağustos tarihleri arasında online platformlarda gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Öğren/paylaş/gülümse" sloganıyla yapılacak çocuk ve aile kampları Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Şükrü Hatun'un öncülüğünde düzenlenecek.

Diyabetli çocukların ve ailelerinin diyabetle arkadaş olmalarını, yeni bir normal yaratarak umutla yaşamlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen "Arkadaşım Diyabet" Çocuk ve Aile Kampı, bu yıl katılımcılarıyla online platformlar üzerinden bir araya gelecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl 16-21 Ağustos tarihleri arasında online olarak, Microsoft Teams ve Instagram üzerinden düzenlenecek kampla 5 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Açılışını Sunay Akın'ın yapacağı, Diyabet Kampları ve Çocukların Yaşamı Üzerine Etkileri konusunda bilgi aktarılacak kampta ilk gün "O ses arkadaşım diyabet" konseri verilecek.

Her gün farklı bir uzmanın, en güncel bilgileri içeren söyleşilerle diyabetli çocuklar ve aileleriyle buluşacağı kamp, 6 gün sürecek. Katılımcıların video, resim, soru ve paylaşımlarda bulunacağı kampın ülke çapında bir etkileşim yaratması bekleniyor.

Kamp programında, "Tip 1 Diyabetlilerle Bilinçli Farkındalık Seansları", "Kampla Hayatı Değişen Aileler Konuşuyor", "Tip 1 Diyabetli Sporcuların Yaşamları ve Deneyimleri", "Mutfak Atölyesi" gibi konular ele alınacak.

Ücretsiz gerçekleştirilecek kampa katılmak için www.arkadasimdiyabet.com adresinden bilgi alınabiliyor.

Kaynak: AA