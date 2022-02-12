Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme! 2 kişi daha yakalandı, gözaltı sayısı yükseliyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı oldukları açıklanan 2 kişi daha gözaltına alındı. Saklandıkları evde yakalanan iki şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 7 oldu.
Otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü, hafta başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evine doğru ilerlediği sırada Çatalköy mevkiinde gerçekleşen suikast sonrası hayatını kaybetti. Falyalı'nın cinayeti ile ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor.
GÖZALTI SAYISI 7'E YÜKSELDİ
Geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Falyalı cinayeti ile ilgili KKTC'de 4, İstanbul'da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı satısı ise 7'ye yükseldi.
SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR
Girne CÖŞ tarafından ada genelinde geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirilirken polis, 2 zanlının saklandıkları eve yapılan baskın sonucu yakalandığını açıkladı.