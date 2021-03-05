Son dakika... Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden tüfekle vurup öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika... Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden tüfekle vurup öldürdü

05.03.2021 20:58 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:02
Son dakika... Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden tüfekle vurup öldürdü

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Finike ilçesinde Y.K. (59), tüfekle Hüsnü Ünal'ı (44) ensesinden vurarak öldürdü.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde Y.K. (59), tüfekle Hüsnü Ünal'ı (44) ensesinden vurarak öldürdü. Y.K.'nin Ünal'ı kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi.

?Olay, saat 17.00 sıralarında Finike Çavdır Mahallesi'nde meydana geldi. 1 kız çocuğu babası Y.K., belediyede işçi olarak çalıştığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Hüsnü Ünal'ı, bilinmeyen nedenle tüfekle ensesinden vurup kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hüsnü Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünal'ın cesedi morga kaldırıldı. Y.K. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Görgü tanıkları, Y.K.'nin 3 el ateş açtığını, geri dönüp tekrar iki kez daha ateş açtığını ileri sürdü.

TACİZ İDDİASI

Y.K.'nin, belediyede işçi olarak çalışan Ünal'ı, aynı kurumda çalışan kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi.   


Son dakika... Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden tüfekle vurup öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat SÖĞÜT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Pervin Buldan Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Lady Gaga Bülent Ersoy Sedat Kapurtu
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden tüfekle vurup öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 21:06:30. #1.14#
title