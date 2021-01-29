Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı
Burdur'da 3 yıl önce kız çocuğuna cinsel organını gösteren ve vatandaşlardan meydan dayağı yiyen Osman Karaçoban, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi'nde 1 Ağustos 2018 günü, bir erkeğin ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
KÜÇÜK KIZA CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ
Ekipler, şüphelinin Osman Karaçoban olduğunu belirledi. Takibe alınan Osman Karaçoban, salı pazarında sivil polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalandığını öğrenen vatandaşlar ise linç girişiminde bulundu.
VATANDAŞLARIN DAYAĞINDAN POLİS KURTARDI
Polis, cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Osman Karaçoban'ı bir iş yerine sokarak linçten kurtardı. Arbede sırasında bir polis memurunun parmağı çıktı, bir polis memuru da fenalık geçirdi. İki polis Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.
10 YIL HAPİS CEZASI 4 YILA DÜŞÜRÜLDÜ
Vatandaşların darbettiği Osman Karaçoban, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklandı. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Osman Karaçoban, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi, sanık Karaçoban'ın 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA
Osman Karaçoban'ı linç girişimi anı o gün güvenlik kameraları ile olay yerindeki kişilerin cep telefonu kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, çevredeki bazı kişilerin, polisin gözaltına alıp götürmeye çalıştığı Osman Karaçoban'a saldırmaya çalıştığı görülmüş; polis, şahsı linç girişiminden korumak amacıyla bir iş yerine sokmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN