Kız arkadaşı terk ettiği için bunalıma giren genci, arkadaşı ve polis kolundan çekip kurtardı
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Kız arkadaşı terk ettiği için bunalıma giren genci, arkadaşı ve polis kolundan çekip kurtardı

03.01.2021 03:31 | Son Güncelleme: 03.01.2021 09:05

Aksaray'da kız arkadaşı tarafından terk edilerek bunalıma giren bir şahıs, 7. kattaki balkona çıkarak intihara kalkıştı. Durumu gören şahsın arkadaşı ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kendilerine haber veren arkadaşın da yardımıyla, bir anlık boşluğunu fırsat bildikleri şahsın atlamasına engel oldu.

Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi Baysal Sitesi A Blok 7. katta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, arkadaşı Mesut İ. ile birlikte aynı dairede oturan Mumammet Ali A. (30), kız arkadaşının kendisini terk etmesi üzerine bunalıma girerek 7. kattaki dairenin balkonuna çıkıp intihar etmek istedi.

ARKADAŞINI BALKONDA GÖRDÜ

Arkadaşını balkonda gören Mesut İ. durumu hemen 212 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri şahsın çıktığı balkonun altına şişme atlama yatağını açtı.

BİR ANLIK BOŞLUĞUNDAN FAYDALANDI

Gencin yanına çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri balkondaki genci sakinleştirmeye çalışırken, Mumammet Ali A. arkadaşı Mesut İ.'den sigara istedi. Arkadaşının sigarasını yakan ve ardından bir anlık boşluğundan faydalanan Mesut İ. arkadaşını kolundan tutarak yakaladı.

BUNALIMA GİRMİŞ

Bu sırada devreye giren Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı tutarak atlamasına engel oldu. Balkondan içeri alınan Mumammet Ali A. polis memuru ve komiser yardımcısı boynunda apartmandan indirilerek ambulansa bindirildi. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Mumammet Ali A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kız arkadaşı tarafından terk edildiği ve bunalıma girdiği için intihara kalkıştığı öğrenildi.

Kız arkadaşı terk ettiği için bunalıma giren genci, arkadaşı ve polis kolundan çekip kurtardı
Kız arkadaşı terk ettiği için bunalıma giren genci, arkadaşı ve polis kolundan çekip kurtardı
Kız arkadaşı terk ettiği için bunalıma giren genci, arkadaşı ve polis kolundan çekip kurtardı
Kız arkadaşı terk ettiği için bunalıma giren genci, arkadaşı ve polis kolundan çekip kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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