Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda

09.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:11

Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de de sahte alkol kullanan ve hastaneye kaldırılan 9 kişiden 7'sinin hayati tehlikesi sürüyor.

İzmir'den bu sabah gelen sahte alkol haberinin ardından bir haber de Kırkkale'den geldi. Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR'DE 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan İzmir'de de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda
Haber Yorumları (12)
XYZ: Yılbaşına hazırlık başlamış kaç yuva yıkılacak bu meyhaneleri şehir içinden çıkarsınlar her tarafı kapalı 10 dönümlük bir yere belediye dükkan yapsın bunlara kiraya versin kontroluda iyi olur ne şiş yanar ne kebap IYI FIKIR DEGILMI
Cevap Yaz Yayından Kaldır
COŞKUN: Dandik uzum suyunu uçak benzini fiyatına satarsan olacağı bu
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
YAZIK İNSANLARA 2 STRES ATIP ALKOL ALIP ÖLUYORLA: yazık insanlara 2 stres atıp alkol alıp öluyorlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Fatma Girik Seren Serengil Aslıhan Gürbüz
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Josef De Souza Steven Gerrard Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Erkek İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 13:12:40. #1.14#
title