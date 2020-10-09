Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda
09.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:11
Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de de sahte alkol kullanan ve hastaneye kaldırılan 9 kişiden 7'sinin hayati tehlikesi sürüyor.
İzmir'den bu sabah gelen sahte alkol haberinin ardından bir haber de Kırkkale'den geldi. Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.
İZMİR'DE 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Öte yandan İzmir'de de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.