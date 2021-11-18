Son dakika! Kilis'te kaybolan hayvanlar drone ve termal kamera yardımıyla bulundu - Haberler
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Son dakika! Kilis'te kaybolan hayvanlar drone ve termal kamera yardımıyla bulundu

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Son dakika! Kilis'te kaybolan hayvanlar drone ve termal kamera yardımıyla bulundu

Son dakika haberleri... Kilis'te jandarma ekipleri, bir küçükbaş hayvan sürüsüne kurdun saldırması sonucu kaybolan hayvanları drone ve termal kamera desteğiyle buldu.

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekipleri, bir küçükbaş hayvan sürüsüne kurdun saldırması sonucu kaybolan hayvanları drone ve termal kamera desteğiyle buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Kasım'da merkeze bağlı Uzunlu Mahallesinde yaşayan Fahrettin Özçoban'ın arazide otlayan 128 küçükbaş hayvanına kurdun saldırdığını, bunun ardından 43 hayvanın kaybolduğunu haber alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, termal kamera ve drone desteğiyle Uzunlu, Acar ve Topdağı köyleri arasındaki dağlık alanda yaklaşık 24 saat yaptığı arama sonucunda 33 küçükbaş hayvanı sağ, 3'ünü yaralı buldu. Bu arada 7 hayvanın da leşine ulaşıldı.

Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Son dakika! Kilis'te kaybolan hayvanlar drone ve termal kamera yardımıyla bulundu

Son dakika! Kilis'te kaybolan hayvanlar drone ve termal kamera yardımıyla bulundu

Son dakika! Kilis'te kaybolan hayvanlar drone ve termal kamera yardımıyla bulundu

Son dakika! Kilis'te kaybolan hayvanlar drone ve termal kamera yardımıyla bulundu

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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