Son dakika: Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu - Haberler

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Son dakika: Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kilis'te polis, Suriye'den yasa dışı yollarla gelen 24 yabancı uyruklu kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 3 kişiyi yakaladı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te polis, Suriye'den yasa dışı yollarla gelen 24 yabancı uyruklu kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 3 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesi zeytin bahçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 18 yabancı uyruklu düzensiz göçmene operasyon düzenledi. İkinci operasyonda ise İnaplıkütah Mahallesi'nde bir ikamette 6 göçmen yakalandı. İki operasyonda gözaltına alınan 24 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Göç İdaresine teslim edildi. Göçmenlere yardım ve yataklık eden 3 kişi de polis tarafından gözaltına alındı. - KİLİS

Son dakika: Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu

Son dakika: Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu

Son dakika: Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Göçmen, Suriye, Polis, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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