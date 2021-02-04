Son Dakika! Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasına yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 26 Kasım 2019 tarihinde Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikasının Katar ortaklı BMC'ye satılmasıyla ilgili eleştirilerine açtığı 250 bin liralık tazminat davasında 100 bin liralık tazminat kararı çıktı.

AİHM'İN KARARI HATIRLATILDI

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması öncesinde yazılı savunmayı sunan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, AİHM'nin 2012 yılındaki kararına atıfta bulundu. Çelik, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu hakkında açtığı davada yerel mahkemenin 5 bin lira tazminata hükmettiğini ancak AİHM'in söz konusu olaya ilişkin Kılıçdaroğlu'nun ifade özgürlüğünün ihlaline karar verdiğini hatırlattı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Çelik savunmada, AİHM'in Kılıçdaroğlu hakkında verdiği karar varken davanın kabulünün mümkün olmayacağına vurgu yaparak, "Dolayısıyla, AİHM'nin Kılıçdaroğlu/Türkiye kararı gerçekliği ortadayken eldeki davanın kabulü hukuken elbette mümkün değildir. Ancak, AİHM Kılıçdaroğlu/Türkiye kararındaki bu değerlendirmelere karşın mahkeme hakiminin bu net hükümleri de hukuksuzluk yapmak pahasına aşacağı ve fahiş miktarlı tazminata karar vereceği öngörülmektedir. Hukuksuzluk yapma iradesi ile hareket eden yargıcının, AİHM Kılıçdaroğlu/Türkiye kararını, Yargıtay kararlarını tanımayacağı ve tazminata hükmedeceği görünür bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Ne var ki, hakim eliyle yaşatılmış ve yaşatılacak hukuksuzluklardan kaynaklı,tüm yasal haklarımızı kullanacağımızın ve suç işleyenlerden hukuk düzleminde mutlak olarak hesap sorulmasını sağlayacağımızın bilinmesine önem atfetmekteyiz" ifadesini kullandı.

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme taraf avukatlarını beyanlarını aldı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin lira manevi tazminata hükmetti.