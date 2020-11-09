Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız

Son dakika! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili "Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız" dedi.

Dün akşam Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapıldı. Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı.

Bakanın istifa paylaşımı henüz resmi bir kaynaktan teyit edilmese deSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

''Öncelikle üzgün olduğumu belirtmek isterim. Ekonomik olarak her kötü durum ailelerde görülebilir. Şu çok önemli; ekonomiden, Merkez Bankası'nda sorumlu bir bakanın bu şekilde istifası bizim tarihimizde belki de bir ilk.

"HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMIYOR"

Hiçbir açıklama yapılmıyor, istifa kabul edildi mi edilmedi mi belli değil. İstifa eden neden bir açıklama yapmıyor? 2018'in Mayıs ayında İstanbul'da ekonomik krizin eşiğini anlattı. Ben 13 madde halinde sayarak iktidarı eleştirmeden tavsiyeler verdim. 2020'nin Mayıs ayında kriz olmaktan çıktı, ekonomik bir buhran oldu.

"DEVLET YÖNETİMİNDE ADALET ESASTIR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aile şirketi midir? Bunun Berat Albayrak'la ne ilişkisi var diyeceksiniz. Bir aile tarafından mı yönetilecek bu ülke. Berat Albayrak neden istifa etti, devletin başında kim var? Eğer bir kriz varsa, yönetmesi gerekenler; devleti bile yönetemiyor. Öteden beri söylüyorum Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Bir aile şirketinde istediği kişiyi, istediği yerde görevlendirirsiniz. Devlet yönetiminde adalet esastır diyoruz biz"