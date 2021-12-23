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Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 80 bin TL tazminata mahkum oldu

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 80 bin TL tazminata mahkum oldu
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle 80 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi. Kılıçdaroğlu, söz konusu ifadeleri partisinin grup toplantısında sarf etmişti.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kişilik haklarını ihlal eden sözlerinden dolayı 80 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katıldı.

Duruşmada beyanı sorulan Aydın, davalının partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan birtakım ithamlarda bulunduğunu, davalının ifadelerinin müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik tahkir edici nitelikte olduğunu bildirdi. Davalı tarafın sözlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını dile getiren Aydın, davanın kabulünü istedi.

Davaya konu konuşmanın TBMM'de yapıldığını belirten Aydın, "Grup toplantısında yapılan konuşmalar yasama sorumsuzluğu kapsamında olduğu için müvekkilim cezai olarak herhangi bir talepte bulunamamaktadır. Yani başvuracağı tek yol eldeki manevi tazminat dosyasıdır. Bu nedenle manevi tazminat talebimizin tümden kabulünü istiyoruz." diye konuştu.

Davalı vekili Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin davacıya hakaret etmek, ona iftira atmak ya da kişilik haklarına saldırıda bulunmak kastıyla bu sözleri söylemediğini belirtti. AİHM'in benzer olaylarda verdiği emsal kararları dosyaya sunduklarını bildiren Sultan, davacının tazminat talebini de yüksek bulduklarını ifade ederek davanın reddini istedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 80 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti. Erdoğan, 26 Ocak 2021'de partisinin TBMM grup toplantısındaki ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
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